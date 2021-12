Campeão do STU, Lucas Rabelo fala sobre início no skate e Olimpíadas: "muita vontade de estar lá"

O skatista cearense Lucas Rabelo, campeão do Oi STU Open Rio na categoria Street, realizado entre os dias 1 e 5 de dezembro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tem objetivos ainda mais audaciosos na carreira.

Em entrevista ao Diário do Nordeste antes e depois da conquista em solo carioca, Rabelo falou sobre o começo de tudo no bairro Pirambu, em Fortaleza, o atual momento vitorioso e os planos de voos altos, como participação nas Olimpíadas de Paris 2024.

A participação do cearense na Praça Duó, local das provas de classificação, semifinal e final, foi de luxo, com direito a momentos de delírio do público diante de manobras de grau de dificuldade altíssimo. Sobrou na competição.

Legenda: Skatista cearense é considerado promessa de medalha para o Brasil em Paris Foto: Marcello Zambrana

Antes do Rio de Janeiro, Lucas aplicou suas manobras do Street nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia, onde conquistou o ouro. Também faturou o vice-campeonato mundial no Super Crown de Jacksonville, nos Estados Unidos.

"Eu tô feliz porque tô cada vez andando mais de skate, buscando minha evolução, me sentindo pronto para as coisas que estão por vir. Acredito que com esforço e batalha a gente vai conquistando os objetivos".

OLIMPÍADAS

Aplicar manobras com as quatro rodinhas ficou ainda mais valorizado depois que a atividade passou a ser considerada esporte olímpico e, sobretudo, diante da boa participação brasileira em Tóquio 2020 (realizado em 2021), com a prata da maranhense Rayssa Leal.

E Lucas Rabelo já colocou no roteiro entrar para a história do país no maior evento esportivo do mundo, aplicando movimentos exclusivos que sempre surpreendem os árbitros na competições.

"Gosto de fazer o hoje, sem pensar no amanhã, mas com certeza tenho muitos objetivos e muita vontade de poder estar lá, e representar o Nordeste. É de onde eu vim. Pô, representar o Nordeste, Fortaleza, Pirambu, que é o bairro de onde eu vim, é excelente. Vou dar o melhor para que isso aconteça".

INÍCIO DA CARREIRA

O fortalezense da periferia cresceu e hoje é referência para o garotada, que também sonha em entrar para a lista dos melhores do mundo. Antes, contudo, teve um início muito difícil. Precisou deixar a família no Ceará e se mudar para o Rio Grande do Sul aos 13 anos, para apostar na carreira.

"Minha família não aceitou no começo, mas conversei, falei que era meu sonho, que queria viver disso. Conseguiram ver verdade no que eu falei, era sincero. A partir desse momento, passaram a me apoiar muito", conta Rabelo.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA

