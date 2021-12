Rayssa Leal é campeã do STU Open Rio na modalidade Street; Pâmela Rosa fica em segundo

A maranhense Rayssa Leal foi a campeã da modalidade Skate Street, no Oi STU Open Rio, competição realizada entre os dias 1 e 5 de dezembro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A nordestina, com apenas 13 anos, segue encantando o mundo e mais uma vez confirma que é uma realidade do skate brasileiro.

Com excelentes manobras e exibição sólida, Rayssa superou a campeã mundial Pâmela Rosa e levou o título do STU Open. Em terceiro lugar ficou a jovem Virgínia Fortes, outra promessa no esporte.

Outro representante nordestino, o cearense Lucas Rabelo conquistou o Skate Street masculino, também com atuação impecável na Praça Duó, na Barra da Tijuca.

Classificação final

Rayssa Leal Pâmela Rosa Virginia Fortes

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte