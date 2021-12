Cearense Lucas Rabelo é campeão no STU Open Rio na modalidade Skate Street

O cearense Lucas Rabelo foi campeão no Oi STU Open Rio, realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O skatista, natural do Pirambu, em Fortaleza, aplicou excelentes manobras, levantou o público e garantiu o lugar mais alto no pódio.

Nas semifinais, Rabelo tinha se classificado em segundo lugar, com 20.26 pontos, atrás de Eduardo Neves, com 20.33. Na etapa final, o cearense se destacou e consolidou o atual momento vencedor na carreira. É uma das promessas do Brasil para as Olimpíadas de Paris de 2024.

A Praça Duó foi palco de uma exibição de luxo de Rabelo. Ele levou a nota 9,62, em manobra incrível, quando já tinha garantido o título. Em entrevista ao SporTV, falou sobre o momento na carreira, com mais uma conquista.

Lucas Rabelo Campeão do STU Open Tem sido um ano incrível. Um dos melhores anos da minha vida. Feliz em estar de volta ao Brasil, competindo em casa. E ter vencido, sentir essa vibe do Brasil. Sem palavras! Tô vivendo meu sonho e na melhor parte do meu sonho, ou chegando na melhor parte.

Classificação final

Lucas Rabelo Eduardo Neves (Dudu) João Lucas Alves (Xuxu)

