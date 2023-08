Campeão antecipado, Brasil vence Colômbia e encerra Sul-Americano sem perder nenhum set

Campeão antecipado do Sul-Americano, a seleção feminina de vôlei do Brasil venceu a Colômbia por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/19), no Ginásio Geraldão, em Recife. A equipe terminou a competição sem ter perdido um set sequer e chegará ao Pré-Olímpico, em setembro, com a confiança alta.

A maior pontuadora do confronto foi Thaisa, com 13 pontos (11 de ataque, um de bloqueio e um de saque). Há exatamente 15 anos, a experiente central de 36 anos comemorava a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim, conquistada no dia 23 de agosto de 2008. O treinador José Roberto Guimarães e a assistente Sheila, na época jogadora, também participaram daquela Olimpíada.

"A comoção do público do início ao final do campeonato foi surreal. Uma energia que não dá para explicar, só estando aqui. Saímos muito felizes com nosso crescimento como equipe. O início do jogo foi um pouco arrastado, a Colômbia veio agredindo, mas estamos contentes com nosso desempenho. Sabemos que podemos melhorar e vamos seguir em busca disso. Vamos descasar um pouco a cabeça e depois é pensar no Pré-Olímpico", disse Thaisa.

A veterana foi eleita para a seleção do Sul-Americano, ao lado da levantadora Roberta, da oposta Kisy e da líbero Nyeme. A capitã Gabi também entrou no time ideal e ainda foi agraciada com o prêmio de MVP do torneio.

"Foi muito bom fechar esse Sul-Americano com quatro vitórias em quatro jogos. Conseguimos manter a hegemonia na América do Sul. Fiquei feliz com a evolução da equipe e de como nos comportamos jogo após jogo. Nosso objetivo é o Pré-Olímpico, mas esse Sul-Americano teve uma importância grande na nossa preparação. Quero agradecer todo o público de Recife e do Brasil que compareceu em todos os jogos. A energia foi incrível", disse Gabi.

O Sul-Americano é disputado em formato de pontos corridos e o Brasil garantiu o título na terça-feira, pois, após vencer o Peru, já não poderia mais ser mais alcançado. Com a rodada final encerrada, o vice ficou com a Argentina. Colômbia, Chile e Peru, nesta ordem, completam a classificação.

Agora, a seleção brasileira voltará suas atenções para o Pré-Olímpico, que será disputado entre os dias 16 e 24 de setembro, no Japão. Na competição, as seleções são distribuídas em três grupos de oito e as duas primeiras colocadas garantem vaga nos Jogos de Paris-2024. O Brasil caiu no Grupo B, composto também por Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.