Camilo Santana explica obra no Romeirão e projeto para receber jogos do Campeonato Brasileiro

O governador Camilo Santana (PT) detalhou as obras do estádio Mauro Sampaio (Romeirão), em Juazeiro do Norte, e o plano para inauguração até dezembro de 2021. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (31) em transmissão ao vivo nas redes sociais quando respondia dúvidas da população.

"Está belíssima a obra. A previsão é (terminar) até o final do ano, eu não quero passar de dezembro. Espero que até lá a gente possa ter uma quantidade de pessoas vacinadas no jogo inaugural. Estamos conversando sobre quem podemos trazer para esse jogo. Será a melhor arena do interior de todo o brasil, a mais moderna e a melhor”, revelou o mandatário.

A perspectiva do Governo do Estado é tornar o Romeirão um dos palcos de partidas do Campeonato Brasileiro. Ressaltando as campanhas positivas de Ceará e Fortaleza na Série A, Camilo declarou que o estádio da região do Cariri se tornaria uma opção como a Arena Castelão.

Legenda: Ceará e Fortaleza são os representantes cearenses na Série A do Brasileiro de 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

“A ideia do Romeirão é tirar esses jogos só de Fortaleza e levar ao interior. O Cariri é o centro do Nordeste, tem aeroporto e estrutura hoteleira para receber os times nacionais, e pode receber jogos do Campeonato Brasileiro. Estamos em articulação com a CBF. Hoje só tem o Castelão tendo jogo, e a quantidade de jogo é tão enorme que tem afetado o gramado”, detalhou.

Na atual temporada, o futebol cearense é representado em três divisões do Campeonato Brasileiro: Série A (Ceará e Fortaleza), Série C (Ferroviário e Floresta) e Série D (Atlético-CE, Guarany de Sobral e Caucaia). Na Capital, os principais jogos se concentram na Arena Castelão desde a reforma do Presidente Vargas (PV), que recebeu um hospital de campanha para pacientes com Covid-19.

Obra no Romeirão

Um dos estádios mais simbólicos do futebol cearense, o Romeirão está passando por processo de modernização para virar arena multiuso.

O equipamento terá capacidade para 17 mil pessoas e será apto para sediar outros eventos. Financiado pelo Governo do Estado, e sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), a obra custará R$ 80 milhões.