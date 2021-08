Brusque emite novo comunicado e pede desculpas a Celsinho por acusação de "falsa imputação de crime"

O Brusque Futebol Clube emitiu um novo comunicado nesta segunda-feira (30) acerca do ocorrido com o meio-campista Celsinho, do Londrina, após o atleta relatar ter sido vítima de racismo. O árbitro Fábio Augusto Santos Sá Junior relatou o episódio na súmula, atribuindo o comentário "Vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha" a um um integrante do staff do Quadricolor.

A equipe catarinense emitiu um "pedido de desculpas" após publicar uma primeira nota oficial, no domingo (29), acusando Celsinho de "falsa imputação de crime" e "oportunismo". No comunicado, o Brusque tratou o primeiro posicionamento como "equivocado" e como um "momento infeliz".

Leia na íntegra o novo comunicado do Brusque Futebol Clube

"O Brusque Futebol Clube diante do ocorrido vem respeitosamente pedir desculpas ao atleta Celso Honorato Junior pelo transtorno causado a sua pessoa, a nossa torcida, simpatizantes, patrocinadores e imprensa devido ao nosso posicionamento equivocado.

Nosso Clube sempre foi e será contra qualquer tipo de diferença ideológica, crença, raça ou gênero, possuímos uma história constituída pela responsabilidade, respeito, transparência e muito trabalho.

Esperamos que entendam esse momento infeliz que estamos vivendo, cabe a nós, humildemente reconhecer o erro da nota anterior e pedir desculpas mais uma vez ao atleta Celsinho e a compreensão de todos.

O Brusque FC tomará todas as medidas cabíveis diante do ocorrido e vai apurar os fatos."

Entenda o ocorrido

O comentário racista aconteceu no empate sem gols entre Brusque x Londrina, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A atitude de um membro do staff da equipe catarinense foi relatada por Celsinho após a partida, em entrevista ao canal Premiere.

"Não sei se ele faz parte da comissão técnica, da diretoria, um senhor de vermelho no camarote. Também não entendo porque tem tantas pessoas assim em um protocolo que não estão liberados os jogos para os torcedores. É lamentável. Uma equipe de porte médio baixo recém-promovida à Série B de Campeonato Brasileiro estar cometendo um ato desses é inadmissível, mas as providências serão tomadas."

No domingo (29), o Brusque se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, acusando Celsinho de "falsa imputação de crime" e "oportunismo". Confira abaixo a primeira nota ofical do Brusque Futebol Clube.

"O atleta Celso Honorato Júnior, reserva do Londrina E.C., relatou à imprensa que teria sido chamado de "macaco" por membros da Diretoria do Brusque F.C., durante o jogo realizado ontem (28/08). O Brusque F.C., sua torcida, diretoria, comissão técnica e patrocinadores sempre foram, ao longo da sua história, absolutamente respeitosos com relação a todos os princípios que regem as relações desportivas e humanas.

Jamais permitiríamos qualquer atitude de conotação racista em nosso Clube, que condena veementemente qualquer pensamento ou prática nesse sentido. O atleta, por sua vez, é conhecido por se envolver neste tipo de episódio.

Esta é pelo menos a 3ª vez, somente este ano, que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira "perseguição" ao mesmo. Importante esclarecer que, ao árbitro, o atleta não relatou ter sido chamado de "macaco", mas sim que teriam dito "vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha", o que constou da súmula e revela a total contradição nos seus relatos.

O Brusque F.C. reitera que nenhum de seus diretores praticou qualquer ato de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização do atleta pela falsa imputação de um crime. Racismo é algo grave e não pode ser tratado como um artificio esportivo, nem, tampouco, com oportunismo".