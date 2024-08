Brasileiros vencem o Ironman 70.3 em Fortaleza

O triatlo nacional retornou ao topo do pódio do Ironman 70.3 Fortaleza. Neste domingo, dia 25, na Avenida Beira-Mar, o goiano Santiago Ascenço e a pernambucana Ana Augusta Barbosa venceram a nona edição do evento, superando a vitória estrangeira no ano passado. Santiago, que vem de título na etapa do Rio de Janeiro, completou os 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida com o tempo de 4h02min03, enquanto Ana Augusta completou o desafio no tempo de 4h32min10.

Destaque para a força do triatlo nordestino na etapa, que colocou quatro representantes entre os seis nos dois pódios. No masculino, o potiguar Cid Barbosa foi o vice, com 4h06min17, e o cearense Flavio Queiroga o terceiro, com 4h07min33. Já entre as mulheres, o vice foi para a cearense Mikelle Coelho, com 4h37min52, e o terceiro posto para Nuzia Naila Batista, de Brasília, com 4h48min22.

Como foi a prova

A movimentação na Nova Beira-Mar começou cedo. Com largada às 5h45, os cerca de mil atletas de 13 países chegaram à área de transição para os últimos ajustes ainda na madrugada. Mas o horário não incomodou os participantes, que desde a saída imprimiram um ritmo bastante forte, aproveitando a temperada amena.

Embalado pela recente vitória no Ironman 70.3 Rio de Janeiro, em junho, e o excelente momento, Santiago Ascenço saiu entre os primeiros da natação e, no ciclismo, deu um show. Tanto assim, que completou a fase com mais de quatro minutos de diferença para o segundo colocado, o tetracampeão da etapa José Belarmino. Com essa vantagem, ele precisou apenas manter o ritmo para garantir a segunda vitória consecutiva na temporada.

Legenda: O pódium do masculino no Iromman Fortaleza Foto: Fábio FalconiUnlimited Sports / Divulgação Ironman

“Prova dura aqui, mas me sinto em casa, pois venho para cá sempre. Dia de muita felicidade e que deu tudo certo e foi só aproveitar. Foi meu 55º Ironman 70.3 da carreira e espero que venham mais”, destacou. Santiago disse ainda que estava se sentindo diferente na véspera. “Momento bom, tudo dentro do programado. Mas ontem senti uma coisa diferente, com a obrigação de ganhar. Acabei ficando nervoso como se fosse a primeira vez. Mas, vamos em frente”, encerrou.

Feminino

A disputa do feminino foi mais acirrada. Luisa Pais, que foi vice no Rio, começou liderando a prova após uma excelente natação. Mas a disputa apertou no ciclismo e corrida, com Ana Augusta encostando e conseguindo abrir vantagem a partir da metade da prova, aproveitando também a queda de rendimento de Luisa – que terminou em quarto. Com melhores tempos que Mikelle e Nuzia, a pernambucana completou em primeiro lugar.

Legenda: O pódium no feminino no Ironman Fortaleza Foto: Fábio FalconiUnlimited Sports / Divulgação Ironman

“Estava insegura pela prova e não tinha expectativa de vencer. Não fiz o ciclo que queria, mas pedi a Deus que tivesse vento e calor, pois estou acostumada com isso. E, felizmente, deu certo. A prova foi excelente e não tem nada que se possa criticar. Agora vou prestigiar a prova de Aracaju, no dia 24 de novembro”, destacou a campeã.

Resultados 2024



Masculino

1. Santiago Ascenço (BRA), 04:02:03 - GO

2. Cid Florencio Barbosa Santos (BRA), 04:06:17 – RN

3. Flavio da Silva Queiroga (BRA), 04:07:33 - CE

Feminino

1. Ana Augusta Lima Soares Barbosa (BRA), 04:32:10 - PE

2. Mikelle Coelho (BRA), 04:37:52 - CE

3. Nuzia Naila Gomes Batista (BRA), 04:48:22 - DF

Campeões

2014 – Guilherme Manocchio (BRA) e Haley Churra (EUA) – Elite

2015 – Francisco Sartore (BRA) e Rosecler Costa (BRA)

2016 – José Belarmino (BRA) e Cláudia Porrini (URU)

2017 – José Belarmino (BRA) e Cláudia Dumont (BRA)

2018 – José Belarmino (BRA) e Cláudia Dumont (BRA)

2019 – Rodrigo Lobo (BRA) e Silvia Meyer (BRA)

2022 – José Belarmino (BRA) e Patrícia Franco (BRA)

2023 - Marten Van Riel (BEL) e Ellie Salthouse (AUS) – Elite

2024 – Santiago Ascenço (BRA)/Ana Augusta Barnosa (BRA)