Brasileiros Deiveson Figueiredo e Demian Maia perdem lutas no UFC 263; veja resultados

O card principal do UFC 263, realizado na noite desse sábado (12), em Phoenix (EUA), teve derrota para os brasileiros Deiveson Figueiredo, finalizado com um mata-leão pelo mexicano Brandon Moreno, e Demian Maia, que não reagiu aos golpes combinados do palestino Belal Muhammad.

A luta de Figueiredo por pouco não acabou já no primeiro round, quando Moreno executou um knockdown (queda pós-golpe de trocação) seguido de um jab. O paraense foi superado pelo rival no terceiro round, perdendo o título de campeão dos pesos moscas.

Esta foi a segunda derrota do brasileiro, que soma mais 20 vitórias e um empate. Ele não perdia um cinturão desde a luta contra Jussier Formiga, em 2019.

Legenda: Deiveson perdeu a luta após ser finalizado com um mata-leão Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Demian Maia X Belal Muhammad

Outro brasileiro no UFC 263, o paulista de 43 anos, Demian Maia iniciou a luta derrubando o adversário no chão. Por outro lado, a partir do segundo assalto, o palestino controlou a distância, aplicou golpes e se defendeu das quedas.

Faixa preta de Jiu-Jitsu, Maia não conseguiu mais atingir Muhammad e foi dominado com chutes baixos, combinações de jab e direto. Vitória para o palestino.

O brasileiro encerra a carreira no UFC com um cartel de 28 vitórias e 11 derrotas.

Israel Adesanya X Marvin Vettori

Nos pesos médicos, o italiano Marvin Vettori até conseguiu derrubar Israel Adesanya no primeiro round, mas o nigeriano conseguiu escapar do chão. Em outra tentativa, já no terceiro assalto, ele tentou encaixar um mata-leão mal sucedido. Adesanya foi destaque em todos os contragolpes e nas esquivas.

Legenda: Marvin Vettori da Itália lança uma esquerda em Israel Adesanya da Nigéria Foto: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Durante a troca de golpes em pé, Adesanya até debochou do adversário dando uns tapinhas e um aperto no bumbum de Vettori. Ao final da disputa, vitóra do nigeriano por decisão unânime.

Nate Diaz X Leon Edwards

O confronto deu o cinturão dos meio-médios ao inglês Leon Edwards, que dominou a luta por 24 minutos. Ele conseguiu derrubar o americano, conectou low kicks e aplicou cotoveladas e golpes. Com a sequência de golpes, Diaz teve um corte profundo no supercílio esquerdo.

Legenda: Leon Edwards da Jamaica luta com Nate Diaz na categoria peso meio-médio Foto: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No minuto final do quinto round, Diaz até acertou um cruzado de esquerda, mas a vitória foi dada a Edwards por decisão unânime.

Paul Craig X Jamahal Hill

O escocês Paul Craig encaixou uma chave de braço no americano Jamahal Hill, que não reagiu com contra-golpe e teve o membro esquerdo fraturado no octógono. Ainda assim, a luta continuou, já que o árbitro Al Guinne não notou o acidente.

Craig seguiu aplicando golpes na cabeça do adversário até que o árbitro interrompeu a luta e deu a ele a quinta vitória seguida dos meio-pesados do UFC.

Resultados Oficiais

Card Principal

Israel Adesanya venceu Marvin Vettori por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45);

Brandon Moreno venceu Deiveson Figueiredo por finalização aos 2m26s do terceiro round;

Leon Edwards venceu Nate Diaz por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46);

Belal Muhammad venceu Demian Maia por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28);

Paul Craig venceu Jamahal Hill por TKO aos 1m59s do primeiro round.