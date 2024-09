Brasileiro Yeltsin Jacques conquista ouro e bate recorde mundial dos 1500m nas Paralimpíadas

Yeltsin Jacques, atleta paralímpico brasileiro, conquistou a medalha de ouro nos 1500m no atletismo nas Paralimpíadas 2024, em Paris, na manhã desta terça-feira (3). Ele teve Guilherme Santos como o seu guia na prova.

Além de conquistar a medalha de ouro, Yeltsin Jacques conseguiu bater o recorde mundial da prova. Ele teve um tempo total de 3m55s82 em Paris, a melhor marca de um atleta paralímpico na prova dos 1500m.

Yitayal Silesh Yigzaw, da Etiópia, ficou com a medalha de prata, enquanto o brasileiro Julio Cesar ficou com a medalha de bronze, correndo com o guia Micael dos Santos. Yeltsin, medalhista de ouro, nasceu com baixa visão.