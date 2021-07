Brasil x EUA no vôlei de praia feminino nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir

A dupla de vôlei de praia formada pela cearense Rebecca e a mineira Ana Patrícia entra em quadra, nesta sexta-feira (30), às 21 horas (horário de Brasília), nas Olimpíadas de Tóquio. Elas jogam contra dupla dos Estados Unidos formada por Kelly Claes e Sarah Sponcil.

O duelo acontece no Shiokaze Park, em Tóquio, no Japão, e é válido pela terceira rodada do Grupo D. As brasileiras somam 3 pontos no Grupo D e precisam vencer as americanas para garantir a vaga nas oitavas de final sem dependerem de outros resultados.

Na segunda (26), a dupla brasileira venceu as quenianas Makokha e Khadambi, por 2 a 0. Já na quarta (28), as duas foram derrotadas por Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 a 1.

O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite a partida ao vivo.

Ficha Técnica

Brasil x EUA - 3ª rodada do Grupo D de vôlei de praia feminino das Olimpíadas de Tóquio

Local: Shiokaze Park, em Tóquio (JAP)

Horário: 21h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV