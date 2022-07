Brasil x EUA nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei: veja horário e onde assistir

O Brasil entra em quadra nesta quarta-feira (20) para enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei. O duelo da seleção masculina será às 13h (de Brasília) em Bologna, na Itália.

Sob comando de Renan Dal Zotto, a seleção finalizou a fase classificatória em sexto lugar. Ao todo, oram oito vitórias e quatro derrotas. A equipe vem de uma sequência de cinco vitórias em seis jogos e segue na busca pelo bicampeonato.

O time terá ainda um reforço importante: Lucão está de volta. Após três semanas de tratamento na panturrilha direita, o central vai reforçar o grupo na disputa da fase final.

"Espero colaborar com a minha experiência. O time está organizado, entrosado e jogando bem, mas vou ajudar como puder para chegarmos a este bicampeonato da Liga das Nações. Desde que senti a lesão, pedi à comissão técnica para ficar com o grupo, me tratando com o Matheus (dos Santos, fisioterapeuta da seleção masculina), que eu conheço há 15 anos. Sei da capacidade dele e o que fizemos em outros momentos de lesões similares”, relatou o atleta.

Legenda: Recuperado, Lucão vai reforçar a seleção brasileira na fase final. Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Já a equipe americana terminou a primeira fase em terceiro na tabela. O time, no entanto, tem a mesma campanha de Itália e Polônia, líder e vice na classificação. Os americanos somam 10 vitórias e duas derrotas.

As equipes se enfrentaram no início da primeira fase. Os norte-americanos venceram os brasileiros por 3 sets a 1. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil derrubou os americanos pelo mesmo placar.

ONDE ASSISTIR:

SporTV 2

BRASIL:

Dal Zotto vai poder contar com Bruninho e Cachopa; os centrais Isac, Flávio, Aracaju e Lucão; os líberos Thales e Maique; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Rodriguinho e Honorato; o ponteiro/oposto Leal; e o oposto Darlan.

VEJA OS OUTROS CONFRONTOS:

VEJA CAMPANHA DO BRASIL NA LIGA:

Primeira etapa (Brasília – Brasil)

08/06 – Brasil 3 x 0 Austrália (25/14, 25/18 e 25/21)

09/06 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (25/21, 21/25, 25/20 e 25/16)

11/06 – Brasil 1 x 3 Estados Unidos (25/21, 25/27, 20/25 e 20/25)

12/06 – Brasil 0 x 3 China (23/25, 30/32 e 23/25)

Segunda etapa (Sofia – Bulgária)

22/06 – Brasil 1 x 3 Polônia (16/25, 25/22, 16/25 e 22/25)

23/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/18, 26/24 e 25/17)

24/06 – Brasil 3 x 0 Irã (30/28, 25/23 e 25/19)

26/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/21, 25/19 e 25/22)

Terceira etapa (Osaka – Japão)

06/07 – Brasil 3 x 1 Alemanha (25/27, 25/17, 25/20 e 25/19)

07/07 – Brasil 3 x 0 Canadá (25/18, 25/19 e 25/16)

08/07 – Brasil 0 x 3 França (21/25, 22/25 e 21/25)

10/07 – Brasil 3 x 0 Japão (25/23, 25/23 e 25/22)

FICHA TÉCNICA:

Brasil x Estados Unidos

Data e hora: 19/07, às 13 horas

Local: Bologna, Itália

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte