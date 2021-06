Brasil X Equador: veja onde assistir, horários, escalações e tudo sobre jogo das Eliminatórias

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo após mais sete meses sem se apresentar. A equipe de Tite enfrenta o Equador, às 21h30, no em Porto Alegre, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares em Fortaleza.

E não há 'clima' para o jogo. Há um 'climão' entre os atletas brasileiros e o alto comando da CBF. Insatisfeito, o grupo quer uma conversa franca com o presidente da entidade, Rogério Caboclo, o que ainda não ocorreu a contento dos atletas.

A principal queixa é a participação e organização da Copa América 2021, que saiu da Colômbia e Argentina e foi para o Brasil após aceite do presidente Jair Bolsonaro.

Tite acredita ter isolado jogo

Em meio a um clima nada amistoso, o treinador brasileiro, Tite, acredita ter isolado a partida contra o Equador, importante tendo em vista a classificação para a Copa do Mundo de 2022.

Ele promete que o grupo e ele mesmo se manifestarão sobre Copa América após o jogo. "Temos uma opinião muito clara e fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual a nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para focarem apenas no jogo contra o Equador Na sequência, solicitaram uma conversa direta ao presidente", disse.

Gabigol será titular

A equipe brasileira vai ter novidade no comando de ataque. Gabigol deve aparecer entre os titulares, formando a ofensiva com Neymar e Richarlison.

Éder Militão deve substituir Thiago Silva, enquanto Danilo deve aparecer entre os 11 primeiros.

Legenda: Técnico Tite comanda treino da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Ficha técnica

Brasil X Equador

Eliminatórias da Copa do Mundo - Conmebol

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30

Transmissão: Rádio Verdes Mares e TV Verdes Mares

Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexsandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Gabigol e Neymar

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexsandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Gabigol e Neymar Equador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Arboleda, Arreaga e Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Noboa, Caicedo, Mena e Ayrton Preciado; Enner Valencia.