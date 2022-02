Brasil vence Colômbia e termina Copa América de Futsal em terceiro

A Seleção brasileira de futsal encerrou em terceiro lugar a participação na Copa América. Neste domingo (6), a equipe enfrentou a Colômbia e venceu por 3 a 0. Ferrão, Bruno e João Victor marcaram pela amarelinha na Arena SND, em Assunção, no Paraguai. A campanha da Canarinho tem cinco vitórias e um empate. Ao todo, foram 20 gols marcados e apenas seis sofridos. O cearense Bruno Taffy também faz parte do grupo.

O JOGO

A Canarinho controlou o primeiro tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio do goleiro Sánchez. O ataque seguiu pressionando e a quatro minutos do fim, Ferrão abriu o placar. Não demorou para a vantagem aumentar. Bruno recebeu do capitão e chutou forte para o fundo da rede. Harisson Santos quase diminuiu para os colombianos, mas Roncaglio fez grande defesa.

Na volta, os colombianos seguraram a bola e arriscou mais. Não adiantou. Sánchez, Pardo e Echavararía foram parados pelo inspirado goleiro brasileiro. Faltando oito minutos para o fim, o Brasil amplicou com gol de João Victor, fechando a conta do jogo em 3 a 0.

