Sarmiento brilha nos pênaltis e Argentina elimina Brasil na Copa América de Futsal

A Argentina está na final da Copa América de Futsal. A equipe de Matías Lucuix venceu o Brasil nos pênaltis, com brilho do goleiro Sarmiento, que defendeu três cobranças, incluindo a do cearense Bruno Taffy. Ferrão e Pito também desperdiçaram. Roncaglio defendeu duas cobranças.

No tempo normal, as equipes empataram em 3 a 3. Claudino, Borruto e Cuzzolino marcaram para os argentinos, enquanto Matheus, Ferrão e Borruto (contra) marcaram para os brasileiros.

Na final, a Argentina enfrentará o Paraguai. O Brasil, por sua vez, enfrenta a Colômbia na disputa do 3ª lugar.