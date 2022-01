Com cearense Bruno Taffy, Seleção Brasileira de Futsal é convocada para Copa América

A Seleção Brasileira de Futsal já tem os seus representantes para a Copa América 2022. O técnico Marquinhos Xavier montou o grupo de 15 atletas e divulgou nesta segunda-feira (10) a lista de nomes para defender o título no Paraguai, nova sede do torneio, e buscar a 11ª conquista na história. O cearense Bruno Taffy, pivô do MFK Tyumen da Rússia, é um dos convocados.

Seleção Brasileira de Futsal está convocada para a disputa da Copa América 2022. Confira a lista! pic.twitter.com/hR462PxZJx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 10, 2022

Esta convocação abre a temporada 2022 do futsal. O grupo conta somente com atletas que atuam em clubes do exterior na modalidade, conforme justificou Marquinhos Xavier:

“É uma escolha em função do ciclo de treinamentos que realizamos em dezembro, que envolveu algumas avaliações, e elas evidenciaram que havia um desgaste muito grande dos jogadores em final de temporada. Isso serviu como um parâmetro para a gente. Os atletas necessitavam de um período de férias. Estamos respeitando o cronograma do Brasil e, por isso, optamos por atletas que estão em atividade pela Europa, já que eles estão em meio de temporada. Por mais que exista um consenso dos atletas e que eles treinem nas férias, estamos falando de ritmo de jogo. Entraremos em uma competição importante e eles precisam estar em ritmo de jogo. E isso nós não vamos conseguir só com treinamentos”, declarou o treinador.

Apresentação

A Seleção Brasileira de Futsal se apresenta no próximo sábado (15) e fará a preparação em Gramado (RS), cidade na serra gaúcha. O grupo fica até o dia 26 em Gramado e tem o dia seguinte como previsão de chegada ao Paraguai. A Copa América começa no dia 29 de janeiro e tem a decisão marcada para 6 de fevereiro.

Histórico

O Brasil é o maior vencedor da Copa América de Futsal, com dez títulos em 12 edições, e atual campeão. O último torneio foi disputado em 2017, na cidade de San Juan, na Argentina, e a Canarinho bateu os donos da casa na decisão pelo placar de 4 a 2 para ficar com o troféu.

Confira a lista:

GOLEIROS

Guitta - Sporting (POR)

Roncáglio - Benfica (POR)

Léo Gugiel - Tyumen (RUS)

FIXOS

Rangel - Kairat (CAZ)

Marlon - Palma (ESP)

ALAS

Daniel - Eléctrico (POR)

Arthur - Benfica (POR)

Felipe Valério - ElPozo (ESP)

Bruno - Ukhta (RUS)

Marcênio - Barcelona (ESP)

Matheus - Barcelona (ESP)

PIVÔS

Bruno Taffy - Tyumen (RUS)

Rafa Santos - ElPozo (ESP)

Ferrão - Barcelona (ESP)

Pito - Barcelona (ESP)

COMISSÃO TÉCNICA

Mauro Carmélio - Chefe de delegação

Lavoisier Freire - Coordenador de Futsal da CBF

Matheus Maricato - Supervisor

Marquinhos Xavier - Técnico

Vanildo Neto - Auxiliar Técnico

Rodrigo Carlet - Analista de Desempenho

João Romano - Preparador Físico

Mauro Sandri - Fisiologista

Fred Antunes - Preparador de Goleiros

Dr. Reinaldo Martins - Médico

Kleber Barbão - Fisioterapeuta

Felipe Amaral - Roupeiro