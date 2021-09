Brasil tem desempenho ruim em jogos decisivos contra Argentina na temporada; veja números

O Brasil amargou mais uma derrota e eliminação para a Argentina na temporada 2021. Ao perder para os argentinos nesta quarta-feira (29), na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, as modalidades brasileiras chegaram ao 3° revés contra os "hermanos" em confrontos decisivos.

Anteriormente, no mês de julho e agosto, respectivamente, o país havia sido derrotado na final da Copa América, realizado no Brasil, e na disputa do 3° lugar do vôlei masculino nas Olimpíadas de Tóquio.

Dos quatro triunfos do Brasil na temporada, três vieram do futebol feminino. No início do ano, em fevereiro, as comandadas de Pia Sundhage venceram as argentinas por 4 a 1, em duelo válido pela Copa SheBelieves. Em setembro, nos dias 17 e 20, a seleção brasileira voltou a vencer as "hermanas" em amistosos preparatórios para a Copa América da modalidade.

No vôlei masculino, o país também conquistou um resultado expressivo, ao vencer a Argentina no Sul-Americano e conquistar o 33° título da história.

Desempenho do Brasil contra a Argentina na temporada 2021

Legenda: Brasil conquistou o 33° título do Sul-Americano de vôlei contra a Argentina Foto: William Lucas/CBV

No saldo geral, o Brasil obteve mais vitórias contra a Argentina. No entanto, o aproveitamento em duelos decisivos é de apenas 40%. Foram três derrotas e apenas uma vitória.