Brasil perde para Estados Unidos na final da Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira feminina perdeu para os Estados Unidos na final da Liga das Nações de Vôlei. Com show de Thompson e Larson, as americanas triunfaram por 3 sets a 1, com parciais de 28/26, 23/25, 23/25 e 21/25, e garantiram o tricampeonato da competição internacional.

As brasileiras iniciaram fuminantes, com boa consistência defensiva e precisão nos ataques, principalmente com a oposta Tandara e a ponteira Gabi. O poder de recuperação das americanas, no entanto, é o ponto forte da equipe comandada por Karch Kiraly. Os sets seguintes foram de domínio americano e o tricampeonato foi conquistado com méritos. Thompson e Larson, além da levantadora Jordyn Poulter, foram os destaques da partida.

#LigaDasNações: Seleção feminina fica com a medalha de prata! Na decisão, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 3 sets a 1 (26/28, 25/23, 25/23 e 25/21), em Rimini, na Itália. Foi uma grande campanha do time verde e amarelo! Valeu, Brasil! 🥈🏐💚 pic.twitter.com/AJFJgkCq8x — CBV (@volei) June 25, 2021

Retrospecto na Liga das Nações

O vice-campeonato da Seleção Brasileira encerra a última competição disputada antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As brasileiras disputaram 17 partidas, em 30 dias, e obtiveram 14 vitórias e três derrotas (duas para os EUA e uma para China).

Para a competição, Zé Roberto convocou 21 atletas: Macris, Dani Lins e Roberta (levantadoras); Gabi, Natália, Fernanda Garay, Ana Cristina e Karina (ponteiras); Tandara, Lorenne, Rosamaria e Sheilla (opostas); Carol, Carol Gattaz, Adenízia, Bia, Mayany, Lorena e Diana (centrais); Camila Brait e Nyemy (líberos).

