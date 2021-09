Copa do Mundo de futsal: veja grupo do Brasil, tabela e onde assistir à competição

O Brasil estreia nesta segunda-feira (13), às 14h (horário de Brasília), na Copa do Mundo de Futsal contra o Vietnã. A competição será disputada na Lituânia, em três cidades-sedes: Vilnius (Siemens Arena), Caunas (Žalgiris Arena) e Klaipėda (Švyturys Arena). Os confrontos da seleção brasileira ocorrerão em Klaipėda.

A equipe de Marquinhos Xavier figura no Grupo D ao lado de República Tcheca, Panamá e Vietnã. A Copa do Mundo de Futsal reunirá, ao todo, 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes, entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam à fase de mata-mata. As melhores quatro seleções terceiro colocadas nos grupos também avançam para as oitavas de final.

Tabela do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

13 de setembro, às 14h (horário de Brasília) – Vietnã x Brasil

16 de setembro, às 14h (horário de Brasília) – Brasil x República Tcheca

19 de setembro, às 10h (horário de Brasília) – Brasil x Panamá

Transmissão

Os duelos da Copa do Mundo de Futsal serão transmitidos pelo Grupo Globo (TV Globo e SporTV).

Grupo da Copa do Mundo de Futsal

Grupo A: Lituânia, Costa Rica, Cazaquistão e Venezuela

Grupo B: Rússia, Egito, Guatemala e Uzbequistão

Grupo C: Portugal, Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos

Grupo D: Brasil, República Tcheca, Panamá e Vietnã

Grupo E: Espanha, Paraguai, Japão e Angola

Grupo F: Argentina, Irã, Sérvia e Estados Unidos