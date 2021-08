Brasil conquista cinco ouros no 3º dia das Paralimpíada de Tóquio e salta no ranking de medalhas

O Brasil conquistou cinco ouros e saltou no ranking de medalhas da Paralimpíada de Tóquio nesta sexta-feira (27). Ao todo, a delegação registra 17 pódios e está na 6ª posição, atrás de China, Grã-Bretanha, Rússia, Austrália e EUA, respectivamente.

O 3º dia de provas foi marcado por marcas históricas para o país. No arremesso de peso, Wallace Santos faturou recorde mundial na classe F55 com 12,63 m, superando um índice de 2017.

Legenda: Wallace Santos se sagrou recordista mundial no arremesso de peso Foto: Wander Roberto / CPB

Nos 100m T47, Petrucio Ferreira sacramentou o favoritismo com o bicampeonato e ainda garantiu o recorde olímpico com 10s53. Na mesma prova, Washington Júnior ficou com o bronze.

Legenda: O nadador Wendell Belarmino conquistou o segundo ouro do Brasil na modalidade em Tóquio Foto: Miriam Jeske / CPB

A sequência de ouros foi completada por Silvânia Costa (bicampeã do salto em distância T11), Yeltsin Jacques (5.000m no atletismo) e Wendell Belarmino (50m livre). Gabriel Bandeira, que tinha vencido uma prova na natação, foi prata nos 200m livre classe S14.

Ranking de medalhas da Paralimpíada de Tóquio (medalha de ouro):

China: 20 (45 medalhas totais) Grã-Bretanha: 9 (28 medalhas totais) Rússia: 9 (26 medalhas totais) Austrália: 7 (19 medalhas totais) Estados Unidos: 6 (12 medalhas totais, sendo 5 de prata) Brasil: 6 (17 medalhas totais, sendo 4 de prata)

As últimas medalhas foram os bronzes de Maria Carolina Santiago (100m costas classe S12) e João Victor Teixeira (arremesso de peso classe T37). Vale ressaltar que cada categoria descrita na modalidade indica a deficiência do competidor na prova.

Ranking de medalhas do Brasil na Paralimpíada de Tóquio:

Medalha de Ouro 🥇 Gabriel Bandeira (Natação | 100m Borboleta/S14)

Wendell Belarmino (Natação | 50m livre)

Wallace Santos (Atlestismo | Arremesso de Peso)

Silvânia Costa (Atletismo | Salto em Distância/T11)

Yeltsin Jacques (Atletismo | 5.000m)

Petrúcio Ferreira (Atletismo | 100m T47) Medalha de prata 🥈 Gabriel Araújo (Natação | 100m Costas/S2)

Gabriel Bandeira (Natação | 200m livre/S14)

Jovane Guissone (Esgrima)

Rodolpho Riskalla (Hipismo | Adestramento Classe 4) Medalha de bronze 🥉 Daniel Dias (Natação | 100m Livres/S5)

Daniel Dias (Natação | 200m Livres/S5)

Phelipe Rodrigues (Natação | 50m Livre/S10)

Maria Carolina Santiago (Natação | 100m costas/S12)

Time de Natação (Revezamento 4x50m livre)

Washington Júnior (Atletismo | 100m T47)

João Victor Teixeira (Arremesso de Peso/T37)

