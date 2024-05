Brasil conhece adversários da 1ª Fase da Copa do Mundo de Futsal: Veja grupos

A Seleção Brasileira já sabe seus adversários da primeira fase da Copa do Mundo de Futsal da FIFA 2024. Neste domingo (26), a entidade máxima realizou o sorteio das chaves na cidade de Samarkand, no Uzbequistão, sede da competição. O Brasil inicia a busca pelas seis estrelas no Grupo B, enfrentando Cuba, Croácia e Holanda.

A competição tem início no dia 14 de setembro e se estende até 6 de outubro. A Seleção Brasileira teve um longo ciclo preparatório, com diversos amistosos. Apesar da sequência de testes, não chegou a enfrentar nenhum de seus adversários da primeira fase do Mundial.

Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira, e Lavoisier Freire, coordenador de futsal da CBF, acompanharam o sorteio e deram suas opiniões sobre o grupo do Brasil.

Legenda: A Seleção Brasileira de Futsal ganhou recentemente a Copa das Nações Foto: Divulgação /CBF

“O destino fez com que a gente jogasse com muitas seleções durante o ciclo de preparação e essas três foram umas das únicas que nós não pudemos enfrentar. Já sabemos da tradição da Tailândia, a Croácia fez uma competição difícil na Europa e Cuba venceu a CONCACAF, o que habilita a ser uma estreia interessante para o Brasil", disse Marquinhos Xavier.

“A gente está feliz porque queríamos saber o caminho que vamos percorrer, independente de quem seja. Vamos aguardar agora para que a gente consiga se preparar bem para essas partidas e ter a possibilidade de alcançar a nossa vaga na fase seguinte”, finalizou o treinador.

“A Tailândia é uma seleção de um futsal de habilidade, um futsal agudo. A Croácia sabemos que é uma escola muito forte e Cuba vem de uma excelente campanha aí na CONCACAF. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. São todos os adversários que, quando chegam aqui, vêm bem preparados, vêm bem entusiasmados, motivados. Temos que estar muito cientes do papel que a Seleção Brasileira vai realizar dentro da competição, passo a passo”, afirmou Lavoisier.

Confira os grupos da primeira fase da Copa do Mundo de Futsal da FIFA Uzbequistão 2024:

Grupo A: Uzbequistão, Holanda, Paraguai e Costa Rica

Grupo B: Brasil, Cuba, Croácia e Tailândia

Grupo C: Argentina, Ucrânia, Afeganistão e Angola

Grupo D: Espanha, Cazaquistão, Nova Zelândia e Líbia

Grupo E: Portugal, Panamá, Tajiquistão e Marrocos

Grupo F: Irã, Venezuela, Guatemala e França