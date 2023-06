Brasil bate a França e garante o terceiro lugar na Liga das Nações de vôlei

O Brasil venceu a França por 3 sets a 1 no último jogo da segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei. O duelo, que ocorreue em Orleans, teve parciais de 25/20, 26/24, 19/25 e 25/23. Apesar de uma queda de ritmo no terceiro set, o Brasil teve mais uma atuação muito consistente, chegando a seis vitórias em oito jogos.

O time comandado por Renan Dal Zotto fecha esta segunda semana da Liga das Nações entre os quatro melhores, na terceira colocação, com 19 pontos. O Brasil fica na cola do líder Japão, que segue com 100% de aproveitamento após oito jogos, e soma 22 pontos. Em segundo estão os Estados Unidos, com sete vitórias e uma derrota, 21 pontos. Fechando o top 4 vem a Eslovênia, com 18 pontos e um desempenho equivalente ao do Brasil, assim como a Polônia, que tem 14 pontos e está em quinto.

Após mostrar poder de reação contra a Eslovênia no sábado, o Brasil consegue mais uma vitória para encher o elenco de moral, ainda mais na casa dos adversários franceses. A França também vinha de vitória no sábado, jogando com o Canadá. O time europeu vive momento complicado e é o 10º colocado, com nove pontos.

O Brasil começou o jogo de forma dominante, manteve tranquilidade e boa margem no placar. O time de Renan Dal Zotto deslanchou e chegou a abrir uma ótima vantagem por 17 a 11. A França pediu tempo e até melhorou no set, ganhando moral após um longo rally. O Brasil devolveu o ponto após novo longo rally. Com três de vantagem (21 a 18), Dal Zotto pediu tempo e o Brasil voltou mais organizado para confirmar a vitória no set por 25 a 20.

Empurrada pelo som da sua torcida, a França veio melhor para o segundo set e liderava o placar, mas o Brasil não demorou para encostar e equilibrar novamente a disputa. Os dois times abusaram dos erros de saque, mas a seleção brasileira foi melhor nos contra-ataques para retomar a frente no placar. Com o jogo empatado por 24 a 24, o Brasil teve mais coragem para arriscar no momento decisivo e fez 2 sets a 0, com 26 a 24.

A "síndrome do terceiro set" entrou em quadra e a França logo abriu 7 a 3, aproveitando muitos erros do Brasil. Renan Dal Zotto pediu tempo, mas o time não se acertou. A França seguiu dominante, não deu chances para o Brasil e encerrou o set por 25 a 19.

O Brasil se reorganizou para o quarto set e voltou a colocar pressão na França, que liderava o placar. Algumas alterações de Renan Dal Zotto fizeram a diferença. Flávio foi um dos atletas a entrar muito bem e ajudar nos bloqueios. O gás da França diminuiu e o Brasil fechou a vitória no grande jogo por 25 a 23, com ponto de Alan.

Mais cedo neste domingo, a Polônia venceu a Itália por 3 a 1. Já a seleção de Cuba superou a Bulgária por 3 sets a 2, mesmo placar pelo qual a Sérvia derrotou a Holanda.