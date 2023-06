Brasil batalha, mas perde para Japão na Liga das Nações masculina

A Seleção Masculina de Vôlei sofreu o segundo revés na Liga das Nações ao tropeçar diante do invicto Japão no tie-break por 3 sets a 2 (23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 16/18), nesta quinta-feira (22), em Orleans (França). A seleção, agora quarta colocada na tabela, volta a competir às 11h30 de sábado (24), contra a Eslovênia (3ª), em jogo válido pela segunda rodada da fase classificatória.

A equipe japonesa começou avassaladora, abrindo 2 sets a 0 no placar. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, mostrou resiliência, arrancou o empate, e levou a decisão para o tie-break. E não faltou luta até o final: os brasileiros salvaram quatro match-points antes de seleção asiática fechar em 18/16 e selar a vitória por 3 sets a 2.

Legenda: A Seleção Brasileira perdeu para o Japão no tie-break por 3 sets a 2 Foto: Divulgação/FIVB

“A gente tentou a vitória o tempo todo. É uma competição longa, temos que pensar no desenrolar da competição e vamos tentar já focar para o próximo jogo, mas temos que tirar alguns aprendizados. Entramos um pouco lentos no início da partida. E o Japão impecável, não podemos tirar o mérito do Japão em momento algum. Mesmo com as dificuldades, com o Japão jogando bem, a equipe lutou o tempo todo, buscou ponto a ponto, e acabamos perdendo o jogo no detalhe, 18/16 no tie-break. Sabíamos que ia ser um jogo muito equilibrado. Mas a gente tem que acreditar no processo. Estamos evoluindo, pensando sempre em crescer, e tudo isso faz parte da nossa caminhada”, analisou Dal Zotto, em depoimento à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).