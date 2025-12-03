Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Bragantino x Vitória pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:05)
Jogada
Legenda: Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h, pela 37ª rodada da Série A
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Bragantino Vitória se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Bragantino x Vitória, pela Série A, terá transmissão do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Vitória: Thiago Couto, Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. 

FICHA TÉCNICA

  • Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Horário: 19h

  • Data: 03/12/2025

