Bragantino x Vitória pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A
Bragantino x Vitória se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Bragantino x Vitória, pela Série A, terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Vitória: Thiago Couto, Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
FICHA TÉCNICA
-
Competição: Série A do Campeonato Brasileiro
-
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
-
Horário: 19h
-
Data: 03/12/2025