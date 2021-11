Bragantino x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Campeonato de pontos corridos, como o Brasileiro, não tem um jogo final. Mas há, sim, ao longo das 38 rodadas, aquelas partidas que são como verdadeiras decisões. O duelo do Fortaleza contra o Bragantino, às 19 horas deste sábado (13), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, é um desses jogos.

inter@

Um confronto direto que vale consolidação no G-4 da Série A e entre dois times que estão brigando por classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Fortaleza e Braga possuem os mesmos 49 pontos, mas o Tricolor está na frente pelo número de vitórias.

O detalhe é que o Leão do Pici tem um jogo a menos que o adversário. Triunfo, portanto, representa vantagem de pontos, vitórias e ainda com uma partida por realizar, o que praticamente encaminha a classificação do time de Juan Pablo Vojvoda para a fase de grupos da Libertadores.

Não há momento melhor para acabar com a sequência de três jogos sem vitórias na Série A que este. E, para isso, o Leão do Pici aposta no bom desempenho que tem atuando fora de casa, já que é o 6º melhor visitante da competição.

Ausências e retornos consideráveis

Legenda: Pikachu é um dos artilheiros do Fortaleza na Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O comandante leonino terá desfalques de peso e retornos consideráveis para o duelo. Os dois artilheiros do Fortaleza na temporada estão fora do jogo. Robson, que tem 14 gols, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como o goleiro Felipe Alves. Além dele, David, que balançou as redes adversárias 13 vezes, está no Departamento Médico e segue fora, assim como Lucas Crispim.

Por outro lado, o ala Yago Pikachu está recuperado de lesão no ombro, viajou com a delegação e será opção, devendo inclusive estar no time titular. Ele foi chamado por Vojvoda para entrar contra o São Paulo, mas acabou permanecendo no banco para a entrada de Jackson na ocasião.

O volante Felipe, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, também está novamente disponível e deve formar dupla de volância com Éderson.

Bragantino

Restando uma semana para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, o Bragantino já passa a voltar atenções para a finalíssima do torneio continental. Porém, não deixa de lado a disputa do Brasileiro e sabe da importância de um resultado positivo contra o Fortaleza.

Por isso mesmo, o técnico Maurício Barbieri relaciona força máxima do que tem à disposição, inclusive com os importantes retornos do zagueiro Léo Ortiz e do meia Praxedes, que estavam no departamento médico. Luan Cândido, Lucas Evangelista e Hurtado são desfalques.

O momento do Massa Bruta na Série A, porém, não é bom. São três derrotas seguidas no Brasileirão e a necessidade de voltar a pontuar para não se distanciar ainda mais do G-4.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

Data: 13 de novembro de 2021

Hora: 19 horas

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Escalações

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Martínez; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima (Matheus Vargas) e Bruno Melo; Depietri e Ángelo Henríquez. Técnico: Juan Pablo Vojvoda