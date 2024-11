Botafogo tropeça em casa, empata com o Vitória e vê o Palmeiras assumir a ponta do Brasileirão

O fantasma de 2023 voltou a assombrar o Botafogo. No seu terceiro tropeço seguido, o time carioca abusou do jogo aéreo, sentiu a ausência de Luis Henrique e sucumbiu no estádio Nilton Santos, ao ficar no empate com o Vitória, por 1 a 1, neste sábado. Aliado ao resultado, viu o Palmeiras vencer e rebaixar o Atlético-GO, por 1 a 0, e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada.

Com o empate, o Botafogo chegou aos mesmos 70 pontos do Palmeiras, porém o time paulista tem uma vitória a mais nos critérios de desempate (21 a 20). Os times se enfrentam na terça-feira, no Allianz Parque, numa espécie de final antecipada da competição. Lembrando que no próximo sábado, o Botafogo tem outra decisão, a da Libertadores, contra o Atlético-MG, na Argentina.

Já o Vitória praticamente selou sua permanência na elite do futebol brasileiro em 2025. Com os três pontos na bagagem, chegou a 44 pontos e subiu para o nono lugar, flertando com uma vaga no G-7 - a distância é de três pontos para o Cruzeiro, que ainda joga na rodada.

Apesar de todo o clima criado pela torcida, quem começou melhor a partida foi o Vitória. Aproveitando os espaços, conseguia encaixar bons ataques, principalmente pelos lados do campo. Com um minuto, Willian Oliveira recebeu na área e tirou tinta da trave. Sentindo a ausência de Luis Henrique, o Botafogo não conseguia encontrar espaço para finalizar e acabou sendo castigado com 20 minutos. Após cruzamento, Bastos cortou parcialmente e Alejandro pegou a sobra e bateu firme cruzado para marcar.

O panorama dos últimos jogos do time de Artur Jorge começou a se repetir. Com posse de bola e presença ofensiva, faltava repertório para criar chances claras de gol. Com o passar do tempo, a pressão foi aumentando e a organização ofensiva botafoguense foi se esvaziando, abusando do jogo aéreo, com o Vitória, com uma linha de três, vencendo todas pelo alto. Após o apito final, o time deixou o campo bastante vaiado, ainda mais com a vitória parcial do Palmeiras.

Na segunda etapa, o Botafogo mudou a postura e com a entrada de Tiquinho Soares ganhou mais repertório no ataque. Conquistando espaço, o time empilhava finalizações a gol e obrigou o goleiro adversário a trabalhar. Tiquinho Soares e Igor Jesus eram os jogadores com os pés mais calibrados. Mesmo com a pressão, o Vitória se sobressaia na defesa. Das poucas vezes que a bola ficou viva na área, a defesa afastava a tempo da finalização ou bloqueava na hora certa.

Com pouca articulação no meio de campo, o time da casa voltou a abusar do jogo aéreo, sem sucesso. De tanto insistir, a sorte apareceu para o lado botafoguense. Após cruzamento de Matheus Martins, Tiquinho desviou e Wagner Leonardo acabou marcando contra aos 42. O que se viu depois foi uma total blitz do Botafogo. Tiquinho Soares por pouco não pegou o rebote na área. Desesperado e pilhado, se limitou aos cruzamentos até o apito final e ainda viu Tiquinho Soares ser expulso por reclamação.

O próximo jogo do Botafogo é justamente contra o Palmeiras, na terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Vitória atua no próximo domingo, às 18h30, contra o Fortaleza, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

Escalação

BOTAFOGO:

John, Vitinho, Adryelson, Bastos e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Júnior Santos, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA:

Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Esteves; Oliveira, Ricardo, Matheuzinho; Eduardo, Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Botafogo x Vitoria

Estádio: Nilton Santos, em Rio de Janeiro

Horário: 19:30h (de Brasília), sábado, 23 de novembro