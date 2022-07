Botafogo-PB X Floresta: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A bola rola neste sábado (09) para Botafogo-PB e Floresta pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Estádio Ernani Sátiro, o Amigão, será o palco do jogo que começa às 17h (horário de Brasília).

O Botafogo chega em um momento mais tranquilo, a equipe ocupa a 4ª posição na tabela e luta pela classificação para a segunda fase do torneio. Já o time cearense, na 15ª colocação, busca se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir

Band; Dazn.

Palpites

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Luís Carlos; Elias, Leandro Camilo, Paulo Vitor e Salomão; Adriano Junior, Pablo, Nadson e Sávio; Gustavo Coutinho e Leilson. Técnico: Itamar Schulle.

Floresta: Marcão; Lucas, Maílson, Perema e Fábio Alves; Carlinhos, Jô Almeida e Renan Mota; Raphael Luz, Flávio Torres e Carlos Renato. Técnico: Leston Junior.

Ficha técnica | Botafogo-PB X Floresta

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Amigão (PB)

Data: 09/07/2022

