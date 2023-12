Bola oficial do Campeonato Cearense 2024 é lançada; veja fotos

A Federação Cearense de Futebol lançou nesta terça-feira (12), a bola oficial do Campeonato Cearense de 2024. A bola recebeu o nome “Arretada”, em parceria com o Topper, fornecedora oficial do campeonato.

A FCF destacou o nome da Bola do Campeonato: "A palavra ‘arretada’ é uma expressão típica da cultura nordestina do Brasil, que transmite uma sensação de admiração, surpresa e encantamento capaz de transmitir alegria e entusiasmo".

Veja imagens

Legenda: A bola oficial do Campeonato Cearense de 2024 foi apresentada nesta terça-feira Foto: Lucas Emanuel/FCF

Fórmula de disputa

O Campeonato Cearense de 2024 começa no dia 20 de janeiro e terá transmissão da TV Verdes Mares. Os 10 clubes participantes são. Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Iguatu, Barbalha, Caucaia, Floresta, Atlético, Horizonte e Maracanã.

O certame será será disputado em quatro fases: 1ª fase, quartas de final, semifinal e final.