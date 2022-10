Bodo/Glimt x Arsenal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bodo/Glimt e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (13) em jogo da quarta rodada da Europa League. O duelo será às 13h45 (de Brasília), no estádio Aspmyra, na Noruega.

O Arsenal está na liderança do Grupo A com seis pontos. Assim, o treinador decidiu preservar parte do time titular para o duelo. O brasileiro Gabriel Jesus é uma das estrelas poupadas, ele sequer viajou com a equipe.

O Bodo/Glimt está na terceira colocação da chave e tem quatro pontos. Na rodada anterior, as equipes se enfrentaram e os ingleses venceram por 3 a 0.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bodo/Glimt

Nikita Halkin; Alfons Sampsted, Marius Hoibraten, Marius Lode e Brice Wembangomo; Hugo Vetlesen, Patrick Berg e Albert Grönbaek; Ola Solbakken, Amahl Pellegrino e Lars Salvesen. Técnico: Kjetil Knutsen.

Arsenal

Matt Turner; Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Gabriel Magalhães e Kieran Tierney; Fábio Vieira, Albert Lokonga e Granit Xhaka; Marquinhos, Gabriel Martinelli e Eddie Nketiah. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Bodo/Glimt x Arsenal

Data e hora: 13/10, às 13h45 (de Brasília)

Local: Estádio Aspmyra, em Bodø, na Noruega.

