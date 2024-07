Bia Haddad e Luisa Stefani são derrotadas por britânicas e tênis do Brasil deixa os Jogos de Paris

Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani foram eliminadas nas duplas femininas nesta quarta-feira (31), nos Jogos Olímpicos de Paris. A dupla foi derrotada pelas britânicas Katie Boulter e Heather Watson, parciais de 6/3 e 6/4, deixando o País sem representantes. Stefani havia conquistado o bronze ao lado de Laura Pigossi nos Jogos de Tóquio, disputado em 2021.

O País já havia caído com Bia Haddad e Pigossi no feminino e com Thiago Wild e Thiago Monteiro em simples e na dupla. Os brasileiros ainda conseguiram vaga de última hora em duplas mistas, mas Wild e Stefani não passaram da estreia.

As brasileiras tiveram grande chance de quebra no terceiro game, mas acabaram não aproveitando e logo a seguir ainda perderam o serviço. Em vantagem, as britânicas não permitiram a reação, fechando no saque por 6 a 3.

Mais atentas, as brasileiras voltaram confirmando o saque no segundo set e sempre andando na frente. As britânicas ainda tinham de controlar o nervosismo após discussão com a arbitragem por uma possível bola dentro.

No sexto game, as brasileiras tiveram dois break points para abrir vantagem com 15 a 40. No primeiro, Bia mandou para fora ao forçar um golpe. Depois, nada pôde fazer em bola em cima de seu corpo. As rivais reagiram e buscaram o 3 a 3.

Como no primeiro set, o Brasil não aproveitou a chance de ouro e acabou castigado a seguir. Com um voleio errado de Bia Haddad, as britânicas quebraram e abriram 4 a 3. Bia e Stefani mais uma vez tiveram oportunidades, agora com 0 a 40 para devolver a quebra e acabaram não aproveitando.

Com 5 a 3, Boulter e Watson ficaram em situação privilegiada na partida. Bastava mais um ponto, em novo break ou confirmando mais um serviço. As brasileiras diminuíram para 5 a 4, mas tinham de alcançar a primeira quebra na partida após desperdiçarem várias oportunidades. As europeias sequer deram chance, fechando no terceiro match point com devolução para fora de Stefani.

SURPRESA ESLOVENA

Algoz de Bia Haddad na segunda rodada de simples, a eslovena Anna Karolina Schmiedlova continua fazendo história em Paris e já está nas semifinais. Nesta quarta, ela ganhou da campeã de Wimbledon, a checa Barbora Krejcikova, nona favorita, parciais de 6/4 e 6/2. Já havia derrotado a italiana Jasmine Paolini, vice em Wimbledon, na rodada anterior.

É a segunda participação olímpica de Schmiedlova, que nos Jogos do Rio-2016 ganhou apenas uma partida. Em busca de vaga na decisão, a eslovena terá pela frente a vencedora do confronto entre a ucraniana Marta Kostyuk e a croata Donna Vekic.

Principal candidata à medalha de ouro e líder disparada do ranking, a polonesa Iga Swiatek nem precisou completar seu jogo para avançar à semifinal. A cabeça de chave vencia por 4 a 1 no terceiro set quando a norte-americana Danielle Collins desistiu por lesão. Depois de abrir 6 a 1, Iga viu a rival reagir e empatar com 6 a 2, mas era soberana no set decisivo.

No caminho de Iga pela vaga na final aparece a chinesa Quing Zheng, cabeça de chave 7, que sofreu para passar pela alemã Angelique Kerber, de virada, parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (8/6) após 3h07 de disputa.

ALCARAZ GANHA OUTRA

Na chave masculina, Carlos Alcaraz continua enfileirando vitórias. Nesta quarta, pelas oitavas de final, o terceiro favorito passou pelo russo Roman Safiullin, que não pôde representar seu país por causa da guerra com a Ucrânia, parciais de 6/4 e 6/2. O espanhol terá pela frente o norte-americano Tommy Paul, algoz do local Corentin Moudet, com 7/6 (8/6) e 6/3

A zebra do dia foi a queda do russo Daniil Medvedev, também sob bandeira neutra, diante do canadense Felix Auger-Aliassime. O cabeça quarto caiu com 6/3 e 7/6 (7/6). Destaque, ainda, para vitória de Lorenzo Musetti sobre o norte-americano Taylor Fritz, parciais de 6/4 e 7/5.