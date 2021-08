Bia Ferreira supera algoz, vai à final e garante pelo menos a prata no boxe nas Olimpíadas de Tóquio

A baiana Beatriz Ferreira, 28, segue com um retrospecto praticamente impecável no boxe nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira (5), a brasileira venceu Mira Potkonen, 40, nas semifinais da categoria até 60 kg, por unanimidade.

Assim, a atleta avançou à final e ficará ou com a prata, ou com o ouro. Até aqui na carreira, ela tem 31 pódios em 32 competições disputadas.

Bia Ferreira começou vencendo o primeiro round de todos os cinco juízes. No segundo, Potkonen chegou a cair ao chão, e a brasileira venceu segundo quatro juízes. O terceiro apenas sacramentou o encaminhado anteriormente.

As duas pugilistas já se enfrentaram quatro vezes. As duas primeiras foram vencidas pela finlandesa. A brasileira superou a rival pela primeira vez em fevereiro deste ano, na final do torneio de Strandja, na Bulgária.

Gosto especial

A vitória desta quinta-feira (5) tem um gosto especial, já que empatou o retrospecto contra uma já conhecida algoz.

Essa foi a primeira medalha olímpica da baiana, que até aqui já tinha um ouro Pan-Americano (em Lima, no Peru, em 2019) e um título do Mundial (também em 2019).

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte