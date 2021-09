Belfort e Holyfield fazem luta histórica de boxe; veja card, horário e onde assistir

Los Angeles vai tremer na madrugada de sábado para domingo (12), com lutas históricas promovidas pela plataforma Triller. O brasileiro Vitor Belfort, ex-campeão do UFC, enfrenta a lenda do boxe, Evander Holyfield, enquanto Anderson Silva, o Spider, mede forças com Tito Ortiz, ambos também ex-campeões do UFC. As apresentações serão no ginásio Staples Center, em Los Angeles (EUA).

O oponente de Belfort, inicialmente, seria Oscar De La Hoya, mas o pugilista acabou cortado após testar positivo para Covid-19. Assim, Holyfield foi procurado e aceitou a luta com menos de uma semana para se preparar. Aos 58 anos, diz estar em boa forma física e fez publicações nas redes sociais de sessões de treinamentos.

Já Belfort, aos 44 anos, não luta desde 2018, quando perdeu para Lyoto Machida no UFC 224: Nunes vs. Pennington. O brasileiro tem 41 combates, com cartel de 26 vitórias, 14 derrotas e 1 no contest. A luta respeitará as regras profissionais do boxe.

Spider em ação

Anderson Silva, o Spider, é outra grande atração da noite. O brasileiro, ex-campeão do UFC, enfrenta a também lenda do MMA, Tito Ortiz. Anderson vem de vitória no boxe diante de mexicano Julio César Chávez Jr., em junho de 2021. Em toda a carreira, o atleta já fez três lutas como pugilista, com duas vitórias e uma derrota. No MMA, no entanto, são 44 lutas: 34 vitórias, 9 derrotas e uma sem resultado.

Atrações

Além das lutas, o evento também tem participações relevantes programadas, como a cantora Anitta, que foi confirmada pela organização como uma das atrações musicais, assim como Gente de Zona, Lunay e Snoop Dogg, astro do hip-hop.

O nome mais inusitado, no entanto, foi o do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que será comentarista das lutas.

Triller Fight Club: Belfort X Holyfield

Quando: 11 de setembro de 2021

Onde: Staples Center, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos

Transmissão: Globo, Combate e Fite TV

Card (23h55, horário de Brasília):

Vitor Belfort x Evander Holyfield

Anderson Silva x Tito Ortiz

David Haye x Joe Fournler

Andy Vences x Jono Carrol