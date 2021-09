Bayern de Munique, Juventus e Chelsea vencem na estreia da Champions League; confira resultados

A principal competição do continente europeu teve início nesta terça-feira (14). Oito jogos dos grupos E, F, G e H movimentaram a 1ª rodada da UEFA Champions League 2021-2022. Nesta quarta-feira (15) haverá o complemento da rodada inicial com duelos dos grupos A, B, C e D.

O empate entre Sevilla e RB Salzburg e a derrota do Manchester United para o Young Boys abriram o calendário da competição europeia. Bayern de Munique, Juventus e Chelsea, por sua vez, estrearam com o pé direito e venceram Barcelona, Malmö e Zenit, respectivamente.

Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique

O Bayern de Munique voltou a levar a melhor diante do Barcelona. Enfrentando a equipe espanhola no Camp Nou, os alemães foram superiores, e com gols de Thomas Müller e Lewandowski (2x) garantiram o triunfo na estreia da UEFA Champions League.

A vitória alemã garantiu a liderança do Grupo E ao Bayern de Munique. O time de Julian Nagelsmann volta a campo pela Champions League no dia 29 de setembro (quarta-feira) contra o Dínamo de Kiev, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha.

Legenda: Bayern de Munique venceu o Barcelona estreia da Champions League 2021-2022 Foto: LLUIS GENE / AFP

Malmö 0 x 3 Juventus

A Juventus também estreou com o pé direito na UEFA Champions League. A equipe de Massimiliano Allegri venceu o Malmö, fora de casa, por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo H. Alex Sandro, Paulo Dybala e Álvaro Morata marcaram os gols da partida.

Os italianos voltam a campo pela competição europeia no dia 29 de setembro (quarta-feira) contra o Chelsea, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, na Itália.

Chelsea 1 x 0 Zenit

O atual campeão da UEFA Champions League também estreou vencendo. No Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea venceu o Zenit, dos brasileiros Malcom e Claudinho, por 1 a 0. O atacante belga Lukaku marcou o único gol da partida.

Na vice-liderança do Grupo H, a equipe inglesa volta a campo pela UCL no dia 29 de setembro (quarta-feira) contra a Juventus, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, na Itália.

Legenda: Lukaku, de cabeça, marcou o gol da vitória do Chelsea contra o Zenit-RUS na estreia da UEFA Champions League Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Resultados da Liga dos Campeões

Grupo E

Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique

Dínamo de Kiev 0 x 0 Benfica

Grupo F

Young Boys 2 x 1 Manchester United

Villarreal 2 x 2 Atalanta

Grupo G

Sevilla 1 x 1 RB Salzburg

Lille 0 x 0 Wolfsburg

Grupo H

Chelsea 1 x 0 Zenit

Malmö 0 x 3 Juventus

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte