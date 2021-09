Cristiano Ronaldo marca, mas Manchester United perde para Young Boys na estreia da Champions League

O Manchester United tropeçou diante do Young Boys na estreia do Grupo F da UEFA Champions League 2021-2022. No Estádio Wankdorf, em Berna-SUI, os Red Davils perderam de virada para os suíços. Cristiano Ronaldo anotou para os ingleses, enquanto Ngamaleu e Siebatcheu viraram o marcador para a equipe suíça.

A equipe de Ole Solskjaer volta a campo pela Champions League no dia 29 de setembro (quinta-feira) contra o Villarreal, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra.

O jogo

O Young Boys iniciou o duelo pressionando o Manchester United. Com o apoio do torcedor no Estádio Wankdorf, a equipe suíça criou boas oportunidades na etapa inicial, mas pecou nas finalizações.

A primeira chance criada pelo Young Boys foi com Elia, após desarmar Fred no meio-campo. O camisa 15 desceu em velocidade e bateu cruzado, mas a bola foi para fora. O atacante voltaria assustar aos 11 minutos, após receber livre na linha de fundo e finalizar novamente cruzado.

O Manchester United, por sua vez, encontrava dificuldades para infiltrar pelo meio-campo. E foi pela lateral que a equipe inglesa castigou os suíços. Após receber na esquerda, Bruno Fernandes encontrou Cristiano Ronaldo livre na área. O camisa 7 apenas empurrou para abrir o placar em favor dos Red Davils.

A partida ficou lá e cá. Aos 23 minutos, Farssnacht chutou de fora da área, obrigando De Gea a fazer uma grande defesa. No contra-ataque, aos 24, Cristiano Ronaldo recebeu pela esquerda e finalizou forte. Von Ballmoos defendeu.

Legenda: Cristiano Ronaldo anotou o gol do Manchester United na partida Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

A pressão suíça seguiu durante todo o 2° tempo. A equipe de David Wagner ganhou o campo do Manchester United e cresceu de produção. Aos 20 minutos, Ngamaleu igualou o marcador para o Young Boys.

Após sofrer o gol de empate, Ole Solskjaer promoveu as saídas de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo para as entradas de Matic e Lingard, respectivamente. O Manchester United não conseguiu evoluir na partida e viu o Young Boys seguir pressionando.

Nos minutos finais do 2° tempo, aos 40, Elia finalizou para fora. Aos 42, Lauper parou em De Gea. Nos acréscimos, aos 49, Lingard saiu jogando errado e Siebatcheu anotou o gol da virada do Young Boys na partida.

Legenda: Atletas do Young Boys comemoram a virada contra o Manchester United na estreia da Champions League Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

