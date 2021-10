Bayer Leverkusen x Bayern: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O domingo (17) é de confronto direto na disputa pela liderança do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique, que iniciou a rodada como líder do torneio, viaja para enfrentar o Bayer Leverkusen, até então o 2º colocado, às 10h30min (de Brasília), na BayArena, pela oitava rodada da Bundesliga.

Os dois times estão com 16 pontos e acabaram sendo ultrapassados pelo Borussia Dortmund, que venceu neste sábado (16), chegou aos 18 pontos e assumiu a ponta. Porém, quem triunfar neste duelo, ficará na primeira colocação.

O lado positivo é que, pelos outros resultados do fim de semana, quem sair derrotado não corre riscos de sair do G-4, que era uma possibilidade antes do início da rodada.

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo One Football e pela Band.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen

Hradecky; Bakker, Kossounou, Tah e Frimpong; Wirtz, Aránguiz, Demirbay e Bellarabi; Schick e Diaby. Técnico: Gerardo Seone

Bayern de Munique

Neuer; Süle, Upamecano, Lucas Hernández e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann

Ficha técnica

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique - 8ª rodada do Campeonato Alemão

Local: Leverkusen Arena, em Leverkusen (ALE)

Data: 17 de outubro de 2021 (domingo)

Horário: 10h30min (de Brasília)

