Barcelona x Real Valladolid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona recebe o Real Valladolid no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha, neste sábado (31) às 12h (horário de Brasília) pela 4ª rodada da La Liga (campeonato espanhol). A equipe catalã é a única com 100% de aproveitamento na La Liga. Já a equipe do ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota nos três primeiros jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Fermin, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski Técnico: Hansi Flick.

Real Valladolid

Hein; Perez, Sanchez, Boyomo, Rosa; K. Perez, Juric, Amallah; Ndiaye, Sylla, Moro. Técnico: Paulo Pezzolano.

FICHA TÉCNICA | Barcelona x Real Valladolid

Competição: 4ª rodada da La Liga (campeonato espanhol).

Data: 31 de agosto, sábado.

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

Horário: 12h00 horas (de Brasília).