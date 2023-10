Barcelona x Real Madrid: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Um dos maiores confrontos do futebol mundial ocorre neste sábado (28): Barcelona e Real Madrid se enfrentam no "El Clásico" pelo Campeonato Espanhol 2023/2024. A bola rola às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic, uma vez que o Camp Nou segue em obras. O embate é válido pela 11ª rodada da competição.

Na tabela de classificação, o Barcelona é o 3º colocado, com 24 pontos, enquanto o Real Madrid aparece na vice-liderança, com 25. O líder é o Girona, com 28.

A última partida entre as equipes foi realizada no dia 29 de julho deste ano, com goleada catalã por 3 a 0 em amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos. Na ocasião, os gols foram marcados por Dembélé, Fermí Lopez e Ferrán Torres, enquanto Vini Júnior desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Palpite

Onde assistir

A partira terá transmissão ao vivo do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

Prováveis escalações

Barcelona : Ter Stegen; Araújo, Christensen, Iñigo Martínez e Balde; Gavi, João Cancelo e Gündogan; Raphinha, João Félix e Lewandowski |Técnico: Xavi.

: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Iñigo Martínez e Balde; Gavi, João Cancelo e Gündogan; Raphinha, João Félix e Lewandowski |Técnico: Xavi. Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba e Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Valverde e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior | Técnico: Carlo Ancelotti. Barcelona x Real Madrid | Ficha técnica Competição : Campeonato Espanhol - 11ª rodada

: Campeonato Espanhol - 11ª rodada Data : dia 28 de outubro de 2023 (sábado)

: dia 28 de outubro de 2023 (sábado) Horário : 11h15 (de Brasília)

: 11h15 (de Brasília) Local : Estádio Olímpico de Montjuic, na Espanha

: Estádio Olímpico de Montjuic, na Espanha Onde assistir: ESPN e Star+.