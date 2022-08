Barcelona x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona enfrenta o Manchester City nesta quarta-feira (24), às 16h30, no estádio Camp Nou, na Espanha, em um amistoso beneficente. Os clubes estão unidos em apoio aos pacientes de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), a doença degenerativa que provoca paralisia motora irreversível.

O embaixador do evento é Juan Carlos Unzué, ex-goleiro e assistente técnico do Barcelona que possui a doença. A renda obtida na partida será convertida em doações para investimento na qualidade de vida de pessoas com ELA.

Legenda: O Camp Nou é a casa do Barcelona e um dos principais estádios do futebol mundial Foto: Pau Barrena / AFP

Em campo, será o reencontro entre Xavi Hernández, atual técnico do Barça, com Pep Guardiola, comandante do City e que o treinou quando ambos estavam no time espanhol. O duelo também ocorre com a temporada em andamento.

Na La Liga, o Barcelona está na 5ª posição, com quatro pontos em dois jogos. O Manchester City lidera a Premier League, com sete pontos conquistados em três partidas. Assim, as equipes estão invictas nos torneios nacionais.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona | Ter Stegen; Eric Garcia, Christensen e Araújo; De Jong, Gavi e Pedri; Dembélé, Ferrán Torres, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi Hernández.

| Ter Stegen; Eric Garcia, Christensen e Araújo; De Jong, Gavi e Pedri; Dembélé, Ferrán Torres, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi Hernández. Manchester City | Ederson; Walker, Stones, Aké e João Cancelo; Rodri, De Bruyne e Gundogan; Bernardo Silva, Foden e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA | Barcelona x Manchester City

Local : Camp Nou, em Barcelona (ESP).

: Camp Nou, em Barcelona (ESP). Data e hora : 24 de agosto de 2022, às 16h.

: 24 de agosto de 2022, às 16h. Transmissão: ESPN e STAR+.