Bahia x Botafogo: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), contra o Botafogo-RJ pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 1 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Assim, que vencer garante vaga. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O Tricolor de Boa Terra é o 7º colocado da Série A com 32 pontos, enquanto o Glorioso é o líder da Série A com 43 pontos.

Transmissão

SporTV e Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Botafogo

John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto (Thiago Almada); Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge



Bahia x Botafogo

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Data: 7 de agosto de 2024

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

VAR: Daniel Nobre Bins