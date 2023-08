Austrália vence Dinamarca em estádio cheio e avança para as quartas de final da Copa do Mundo

Austrália e Dinamarca se enfrentaram na manhã desta segunda-feira, (7), com estádio lotado e as Matildas levaram a melhor. Com gols de Raso e Foord, as australianas venceram por 2 a 0 e garantiram a classificação da seleção para as quartas de final da Copa do Mundo feminino.

Se a máxima de que seleções anfitriãs costumam desempenhar bons resultados em Copas do Mundo é verdadeira, a Austrália está seguindo roteiro de forma perfeita. Com o apoio de um estádio lotado, com mais de 75 mil pessoas presentes, as "Matildas" fizeram bonito e despacharam a Dinamarca com propriedade.



As australianas apostaram no contra-ataque e, com gols de Raso e Foord, construíram a vantagem que as garantiu nas quartas de final. Além da vaga conquistada, a outra ótima notícia para a torcida de casa é o retorno de Sam Kerr, principal jogadora da seleção.



Acionada somente nos minutos finais da segunda etapa, a atacante do Chelsea pouco produziu, mas seu retorno é um ótimo indicativo para os sonhos australianos de um título. Agora, a Austrália aguarda o vencedor de França e Marrocos.