Atual campeã da Copa Africana, Argélia perde e se complica; Tunísia goleia

Quatro jogos fecharam a segunda rodada da Copa Africana das Nações neste domingo. Atual campeã do torneio, a Argélia segue sem vencer. Desta vez, acabou perdendo para Guiné Equatorial por 1 a 0. O destaque do dia ficou por conta da Tunísia, que goleou a Mauritânia por 4 a 0.



A Argélia protagonizou a principal zebra do torneio até o momento ao perder para a Guiné Equatorial, com gol marcado por Obiang, aos 26 minutos do segundo tempo. O resultado a deixou em situação delicada, tendo que decidir a classificação contra a Costa do Marfim.



Falha no fim

A Costa do Marfim, inclusive, perdeu a chance de carimbar a classificação à próxima fase neste domingo por causa de uma falha inacreditável do seu goleiro. Vencia Serra Leoa por 2 a 1, quando, aos 48 minutos da etapa final, Badra Sangaré foi impedir que a bola saísse pela linha de fundo, mas se atrapalhou todo e deu a bola de bandeja para Steven Caulker rolar para Hadji Kamara decretar a igualdade.

Apesar do tropeço, a Costa do Marfim continua na liderança do Grupo E, com quatro pontos, um a mais do que a Guiné Equatorial. Serra Leoa tem dois, contra um da atual campeã Argélia.



Tunísia goleia

Ainda neste domingo, a Tunísia não tomou conhecimento da Mauritânia e conquistou a primeira vitória na competição ao fazer 4 a 0 - com gols de Mathlouthi, Khazri (duas vezes) e Jaziri. A vitória a levou para a terceira posição do Grupo F, com três pontos, na frente apenas da Mauritânia, que não pontuou Mali e Gâmbia, que empataram por 1 a 1, dividem a liderança, com quatro cada

