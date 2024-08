Atlético-MG x CRB: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), contra o CRB pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2 no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Assim, que vencer garante vaga. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O Galo mineiro é o 9º colocado da Série A com 28 pontos, enquanto o time alagoano é o 12º da Série B com 24 pontos.

Trasmissão

Prime Video

Palpites

inter@

Escalação

Atlético-MG

Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Lyanco), Battaglia, Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Bernard; Paulinho, Eduardo Vargas. Técnico: Gabriel Milito

CRB

Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Atlético-MG x CRB

Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 7 de agosto de 2024

Horário: 19h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza;

VAR: Rodolpho Toski Marques