Atlético-MG terá desfalque de Nacho Fernández, Keno e mais três contra Fortaleza; veja ausências

O Atlético-MG recebe o Fortaleza neste sábado (25) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com ausências pontuais. O técnico Antônio Mohamed não terá o lateral-direito Mariano, o volante Jair, o meio-campista Nacho Fernández e os atacantes Keno e Zaracho à disposição para a partida.

Mariano e Nacho Fernández completaram a sequência de três cartões amarelos na vitória contra o Flamengo, no último domingo (19), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão, e terão de cumprir suspensão automática. Também no confronto, Jair lesionou a mão esquerda. Os substitutos devem ser Guga, Rubens e Otávio, respectivamente. No ataque, sem contar com Keno, Ademir deve assumir o posto.

Outra possibilidade para a equipe atleticana está em poupar atletas desgastados visando a sequência da temporada e os confrontos decisivos pela Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. Sendo assim, o Galo pode ir a campo com novidades, como Vargas e Sasha nos lugares de Savinho e Hulk.

Para a partida, o técnico Antônio Mohamed deve escalar o Atlético-MG com: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Rubens (Calebe); Savinho (Vargas), Ademir e Hulk (Eduardo Sasha).