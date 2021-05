Atlético-MG tem três desfalques para duelo contra Fortaleza; veja lista

Visando o duelo diante do Fortaleza, o Atlético-MG realizou mais um treino na tarde desta sexta-feira (28). Para o duelo, o técnico Cuca terá todo o elenco à disposição, com exceção de Calebe (recondicionamento físico), Diego Tardelli e Keno (lesão muscular). Os três atletas se recuperam de lesão.

Porém, para enfrentar o Fortaleza, Cuca poderá promover alterações na equipe titular em virtude do condicionamento físico de alguns atletas que irão defender seleções nas Eliminatórias e em amistosos preparatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Provável Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Marrony. Técnico: Cuca

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Marrony. Técnico: Cuca Provável Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Carlinhos; Éderson, Felipe e Lucas Crispim; Robson, Wellington Paulista e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam neste domingo (30), às 11h, no Mineirão. O duelo marca a abertura da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.