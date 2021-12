Atlético-GO vence Chapecoense por 1 a 0 e garante permanência na Série A

O Atlético-GO venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta sexta-feira (3), na Arena Condá, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e assegurou a permanência na elite do futebol nacional em 2022. Arthur Henrique marcou o único gol da partida.

Com gol de Arthur Henrique no finalzinho, o Dragão venceu a Chapecoense por 1 a 0, chegou aos 47 pontos e se garantiu na elite do futebol brasileiro em 2022! 🇹🇹🇹🇹🔥🔥 #DRAGÃO pic.twitter.com/co3Xsl7wVZ — Atlético Goianiense (@ACGOficial) December 4, 2021

Com o resultado, a equipe goiana chegou aos 47 pontos, figurando na 11ª colocação. Com sete pontos de diferença para o Bahia, equipe que abre a zona de rebaixamento da Série A, a equipe não pode mais ser ultrapassada por nenhum clube que integre o Z4. A Chapecoense, por sua vez, permanece na lanterna, com 15 pontos conquistados.

O time de Marcelo Cabo volta a campo na segunda-feira (6), às 20h (horário de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio. No mesmo dia, às 21h (horário de Brasília), a Chapecoense recebe o Sport, na Arena Condá.