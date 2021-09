Atlético-CE empata com Juazeirense no duelo de ida da 2ª fase da Série D

O Atlético-CE empatou em 1 a 1 contra a Jacuipense, neste sábado (11), pela 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no Estádio Domingão, em Horizonte.

A Águia da Precabura saiu na frente, com gol de Ewerton Potiguar, aos 43 minutos do 1º tempo. A vantagem, no entanto, não durou muito. Logo após retornar do intervalo, aos 12 do 2º tempo, Kesley empatou para a Jacuipense.

O duelo da volta acontece no próximo sábado (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O vencedor do confronto enfrentará o ganhador de Paragominas x São Raimundo-RR nas oitavas de final da Série D.