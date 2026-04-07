Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atleta do Norde Vôlei joga no sacrifício, se emociona e celebra vitória na semi da Superliga B

Equipe superou o Araguari no primeiro duelo na busca por vaga na elite da modalidade

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada

O Norde venceu o primeiro jogo da semifinal da Superliga B de vôlei masculino. O time superou o Araguari por 3 sets a 2 num jogo emocionante. Tiago Salles, eleito melhor jogador da partida realizada, se emocionou ao falar da luta do time pelo acesso à elite da modalidade. O jogador sentiu dores na coxa e ficou até o final da partida no sacrífio.

"A gente sabia que ia ser difícil, né? Aqui tem a torcida deles, empurrando. Sabia que não seria um jogo fácil, mas a gente estudou bem eles. Não ia ser fácil. É semifinal, cada um quer ganhar, quer o acesso para a Superliga A. E, graças a Deus, eu pude ajudar o máximo minha equipe a sair com essa vitória. A gente planta os frutos e colhe, né? Hoje estamos colhendo isso aqui", afirmou em entrevista ao Sportv após a partida. 

"Estamos um passo da do acesso. Vamos dedicir em casa a nossa torcida. E agora cuidar, né, do a minha coxa. Infelizmente eu senti ali no final, não sei o que é, tenho que que ver com Fisio aí, mas eu me sacrifiquei pro time, ajudei, não quis sair. O Marcelo falou assim: 'Dá? eu vou te tirar'. Eu falei: 'Não, pode deixar que eu vou continuar", completou.  

Foram três horas de partida no Ginásio Mário Brum Negreiros. O Carcará superou o adversário com as seguintes parciais: 26x28/26x28/25x20/30x28/10x15. Assim, o grupo liderado por Marcelo Negrão precisa ganhar também a segunda partida entre as equipes para garantir a vaga inédita na Superliga A. O ponta sentiu a coxa e seguiu em quadra para ajudar o time. 

"Saio muito feliz daqui. Quero agradecer a todo mundo que está torcendo pela gente lá de Fortaleza, que mandou energias positivas. Queria mandar também um beijo para minha esposa, meus filhos que estão me assistindo, minha família. 

"É difícil, cara! Só tem que agradecer a Deus. Acho que é gratidão por tudo. E agora descansar, é treinar bem em casa para que a gente consiga essa vitória lá diante da nossa torcida", finalizou. 

Norde Vôlei e Araguari voltam a se enfrentar no sábado (11), a partir das 21h (de Brasília). O duelo será em Fortaleza, no Ginásio Aécio de Borba. Caso o grupo mineiro vença o segundo jogo, haverá um terceiro para desempate.

Assuntos Relacionados
Luís Roberto com Caio Ribeiro

Jogada

O que é neoplasia cervical? Doença tira Luís Roberto da Copa do Mundo 2026

Profissional seria o principal narrador da Globo na competição

Redação Há 17 minutos
Luis

Jogada

Luis Roberto fica fora da Copa do Mundo por motivos de saúde

O narrador seria a voz da Globo nos jogos da Seleção Brasileira

Liuê Góis Há 54 minutos
vvvvv

Jogada

Atleta do Norde Vôlei joga no sacrifício, se emociona e celebra vitória na semi da Superliga B

Equipe superou o Araguari no primeiro duelo na busca por vaga na elite da modalidade

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Ceará defende tabu de 13 jogos contra o Fortaleza nesta quarta-feira; veja sequência

Equipes se enfentam pela 4ª vez na temporada, em jogo válido pela Copa do Nordeste

Vladimir Marques 07 de Abril de 2026
Torcidas de Fortaleza e Ceará

Jogada

Fortaleza e Ceará estão entre os 18 clubes com mais seguidores em redes sociais no país

O Fortaleza é 16º e o Ceará ocupa a 18ª colocação, em ranking elaborado pelo Ibope/Repucom

Redação 07 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Norde vence Araguari e larga na frente por vaga na Superliga A de vôlei masculino

Equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, em jogo decisivo

Crisneive Silveira 07 de Abril de 2026