Atleta do Norde Vôlei joga no sacrifício, se emociona e celebra vitória na semi da Superliga B

O Norde venceu o primeiro jogo da semifinal da Superliga B de vôlei masculino. O time superou o Araguari por 3 sets a 2 num jogo emocionante. Tiago Salles, eleito melhor jogador da partida realizada, se emocionou ao falar da luta do time pelo acesso à elite da modalidade. O jogador sentiu dores na coxa e ficou até o final da partida no sacrífio.

"A gente sabia que ia ser difícil, né? Aqui tem a torcida deles, empurrando. Sabia que não seria um jogo fácil, mas a gente estudou bem eles. Não ia ser fácil. É semifinal, cada um quer ganhar, quer o acesso para a Superliga A. E, graças a Deus, eu pude ajudar o máximo minha equipe a sair com essa vitória. A gente planta os frutos e colhe, né? Hoje estamos colhendo isso aqui", afirmou em entrevista ao Sportv após a partida.

"Estamos um passo da do acesso. Vamos dedicir em casa a nossa torcida. E agora cuidar, né, do a minha coxa. Infelizmente eu senti ali no final, não sei o que é, tenho que que ver com Fisio aí, mas eu me sacrifiquei pro time, ajudei, não quis sair. O Marcelo falou assim: 'Dá? eu vou te tirar'. Eu falei: 'Não, pode deixar que eu vou continuar", completou.

Foram três horas de partida no Ginásio Mário Brum Negreiros. O Carcará superou o adversário com as seguintes parciais: 26x28/26x28/25x20/30x28/10x15. Assim, o grupo liderado por Marcelo Negrão precisa ganhar também a segunda partida entre as equipes para garantir a vaga inédita na Superliga A. O ponta sentiu a coxa e seguiu em quadra para ajudar o time.

"Saio muito feliz daqui. Quero agradecer a todo mundo que está torcendo pela gente lá de Fortaleza, que mandou energias positivas. Queria mandar também um beijo para minha esposa, meus filhos que estão me assistindo, minha família.

"É difícil, cara! Só tem que agradecer a Deus. Acho que é gratidão por tudo. E agora descansar, é treinar bem em casa para que a gente consiga essa vitória lá diante da nossa torcida", finalizou.

Norde Vôlei e Araguari voltam a se enfrentar no sábado (11), a partir das 21h (de Brasília). O duelo será em Fortaleza, no Ginásio Aécio de Borba. Caso o grupo mineiro vença o segundo jogo, haverá um terceiro para desempate.