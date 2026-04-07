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Norde vence Araguari e larga na frente por vaga na Superliga A de vôlei masculino

Equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, em jogo decisivo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:18)
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Legenda: Norde vence o Araguari por 3 sets a 2 no primeiro duelo da semifinal da Superliga B.
Foto: Bruno Cunha/Araguari

O Norde venceu o primeiro desafio diante do Araguarai na semifinal da Superliga B masculina de vôlei. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (7), no Ginásio Mário Brum Negreiros, em Minas Gerais, em duelo válido pela semifinal da competição. Após três horas de jogo, o grupo liderado por Marcelo Negrão superou o adversário por 3 sets a 2 no primeiro duelo que vale vaga na elite nacional da modalidade.

O time cearense venceu com as seguintes parciais: 26x28/26x28/25x20/30x28/10x15. Com o resultado, o Carcará precisa ganhar também a segunda partida entre as equipes para garantir a vaga inédita na Superliga A da próxima temporada.

“Isso aqui é jogo de final, e, nesses jogos, o que vai valer é quem vai entrar com vontade, precisa ter um algo a mais, não tem jeito, vale a vida. Temos que ter a cabeça no lugar, manter essa pegada pois não ganhamos nada ainda. O Araguari jogou muito bem, acho que foi a melhor partida deles de todo o campeonato, por que? Porque final é outra história, final tem que ter pegada, final tem que ter coração, garra, não pode amolecer um minuto”, destacou Marcelo Negrão, técnico da equipe. 

As equipes fazem o duelo decisivo no próximo sábado (11), a partir das 21h (de Brasília), no Ginásio Aécio de Borba. Se o Araguari conseguir empatar a série, haverá uma terceira partida para desempate. 

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