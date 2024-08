Atleta da Espanha Jenni Hermoso provoca Brasil após derrota e leva enxurrada de críticas nas redes

A atacante espanhola Jenni Hermoso fez uma declaração polêmica após a eliminação da Espanha para o Brasil no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta terça-feira (6). A atleta acusou a seleção brasileira de "não jogar futebol". Após a repercussão, torcedores a provocaram no perfil da jogadora no Instagram.

"Souberam como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo. Para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze". Jenni Hermoso Atacante da Espanha

No portal da rádio espanhola Cope, que entrevistou Hermoso, uma análise pós-jogo também criticou o comportamento do Brasil. Mais especificamente, da atacante Priscila, que abriu o placar após falha da goleira Catalina Coll. A comemoração da brasileira, gritando em direção à goleiro, foi um "ato antidesportivo", na avaliação do veículo.

Hermoso sofre ataques nas redes sociais

Os torcedores brasileiros não pouparam Jenni Hermoso assim que a fala da jogadora começou a viralizar nas redes sociais. O perfil da atleta no Instagram tem diversas respostas com provocações e piadas sobre a derrota espanhola. "Ainda bem que a França fica pertinho da Espanha. Dá tempo de chorar em casa", diz um comentário com emojis e a bandeira do Brasil.

A própria página da seleção brasileira fez uma publicação alusiva ao que disse Hermoso. "O jogo é jogado e o lambari é pescado. Jogando futebol!", publicou o perfil.

Hermoso é uma das principais jogadoras do futebol feminino mundial. Em 2023, após o título da Copa do Mundo, ficou em 2º lugar na disputa pela Bola de Ouro, atrás da também espanhola Aitana Bonmatí. A Espanha disputa o bronze nesta sexta (9), contra a Alemanha, às 10h (de Brasília), em Lyon. Já a final ocorre no sábado (10), às 12h, entre Brasil x Estados Unidos.