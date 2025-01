Athletico-PR anuncia goleiro Santos por empréstimo

O Athletico/PR anunciou a contratação do goleiro Santos. Ele chega ao Furacão emprestado por um ano, vindo do Fortaleza. O time paranaense anunciou Santos como um "dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ele, que volta ao Furacão após 3 anos, utilizará o número 23.

“O sentimento é de gratidão por poder retornar e de muita felicidade por vestir novamente esta camisa. Para mim, é uma honra”, diz o goleiro. “A decisão foi muito fácil de ser tomada, por estar voltando para a minha casa”, disse ele.

Hoje com 34 anos, Santos entende o papel de referência dentro do elenco rubro-negro em um ano de reconstrução. E espera contribuir ao máximo com os objetivos do clube, dentro ou fora das quatro linhas.

“Acredito que o meu jeito de ser vai contribuir”, ressalta. “Eu acredito muito na atitude, que neste momento (do clube) faz a diferença. Um jovem olhar para o lado e ver o que eu, com um pouco mais de experiência, estou fazendo”, completa.

O camisa 23 resume o pensamento que precisa acompanhar o elenco durante a atual temporada.

“Acredito muito no que está sendo feito dentro do clube, a reformulação. Cada jogo, cada campeonato, tem a sua dificuldade. Cada um que passar por esses portões tem que chegar e falar: ‘eu quero ser campeão paranaense, eu quero recolocar o Athletico na Primeira Divisão’”, destaca.

No Fortaleza, o goleiro teve pouco espaço no time comandado por Juan Pablo Vojvoda, ainda mais com a grande fase de João Ricardo, titular absoluto da posição no Tricolor do Pici. Ele chegou ao Leão em 2024, mas só atuou em quatro partidas pela equipe.

Ele se despediu do Fortaleza com um post dizendo apenas 'obrigado'.

No Furacão, sete títulos e quase 300 partidas

Santos retoma uma história que começou a construir em abril de 2008, quando chegou ao CAT Caju para as Categorias de Formação.

Em 2010, o ainda jovem goleiro foi integrado ao elenco principal. A estreia aconteceu no ano seguinte, em uma partida diante do Flamengo, válida pela Sudamericana. Mas a titularidade absoluta veio anos depois.

Em 2018, ele assumiu a meta rubro-negra para escrever o seu nome na história athleticana. Protagonista em diversas decisões por pênaltis, Santos foi fundamental nas grandes conquistas da Sudamericana 2018, Copa do Brasil 2019 e Sudamericana 2021.

Também levantou a taça do Campeonato Paranaense três vezes e foi campeão com o Athletico no Japão.

Os sete títulos o colocam como um dos maiores vencedores da história do Furacão – o também goleiro Flávio, líder do ranking, tem oito conquistas.

Também com a camisa athleticana, Santos foi convocado para a Seleção Brasileira. E conquistou a medalha de ouro com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

No total, o goleiro acumula a experiência de 268 jogos pelo Rubro-Negro, com 120 vitórias, 68 empates e 80 derrotas.