Atacante do Fortaleza, Wellington Paulista recebe dose única da vacina contra Covid-19 no Eusébio

O atacante do Fortaleza, Wellington Paulista, foi vacinado contra a Covid-19 nesta terça-feira (6), em um posto de saúde no município do Eusébio, distante 23 km da capital cearense. Com 38 anos, recebeu uma dose única do respectivo imunizante e registrou o momento através de uma selfie, ação que também realiza para comemorar os gols.

Através das redes sociais, o clube divulgou a ação. "WP9 marcou mais um golaço, e claro, teve a selfie. Nosso artilheiro tomou hoje a vacina contra a Covid-19. Quem aí também já se vacinou?", publicou com um registro do jogador.

Natural de São Paulo, o centroavante tem contrato com a equipe até o fim de 2022. Ao todo, soma 124 partidas pela equipe, 38 gols marcados e três títulos desde a chegada em 2019: Copa do Nordeste (2019) e o bicampeonato estadual (2019-20).

Wellington Paulista foi o artilheiro tricolor nas duas últimas temporadas. Em 2019, marcou 15 gols, sendo 13 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2020, repetiu a quantidade de gols, sendo nove pelo Brasileirão. Em 2021, atuou em 26 jogos e marcou oito gol.